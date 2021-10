Sport in prima pagina: “Koeman e il sapore dell’addio”

Giornata di derby in Spagna dove alle 21 si giocherà Atletico Madrid-Barcellona. Il quotidiano catalano Sport apre in prima pagina dedicando spazio a Koeman, per il quale potrebbe essere l’ultima partita sulla panchina dei blaugrana: “Koeman e il sapore dell’addio”.

FOTO: Prima pagina Sport