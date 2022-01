Sport: il Chelsea ha avviato i contatti per Dest

Il Barcellona ha necessità di vendere alcuni giocatori che non rientrano nei piani di Xaxi, tra cui Dest, per regalare al tecnico una rosa a sua immagine e somiglianza. Sull’esterno statunitense c’è stato l’interesse di Bayern Monaco e Atletico Madrid ma la squadra che ha preso realmente contatti con i blaugrana è il Chelsea: i blues cercano un giocatore versatile e Dest fa al caso loro. Il giocatore vorrebbe restare al Barcellona per giocarsi le sue carte, ma la chiamata del Chelsea potrebbe stravolgere le sue idee.

Foto: Twitter Dest