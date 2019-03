Sport: il Barcellona piomba su Alberto Moreno, c’è l’offerta

Il Barcellona è piombato con decisione su Alberto Moreno. Il laterale spagnolo, in scadenza con il Liverpool, è uno degli obiettivi dei blaugrana in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano catalano Sport, il Barça avrebbe fatto un vero e proprio balzo in avanti offrendo un importante contratto biennale. Per Alberto Moreno si tratterebbe di un ritorno in Liga dopo l’ultima esperienza con il Siviglia.

Foto: Daily Star