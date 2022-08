Sport: il Barcellona pensa ancora a Meunier per la corsia destra

Il Barcellona vuole completare la rosa con l’arrivo di un laterale destro. Tuttavia, prima di accogliere un nuovo innesto, la dirigenza deve far in modo che si concretizzi la cessione di Dest, ormai fuori dal progetto di Xavi. Il primo nome sul taccuino del club, riporta Sport, sarebbe quello di Thomas Meunier. Il Barça starebbe lavorando già al suo trasferimento anche se non sarà semplice, considerando la reticenza del Borussia Dortmund di lasciarlo partire.

Meunier era il primo della lista anche nel mese di gennaio. La proposta era basata sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Quando la società tedesca ha deciso di non accettare, il giocatore non gli ha fatto pressione anche se pubblicamente riconobbe di aver perso l’opportunità della vita. Ora Meunier pensa che il Dortmund sia moralmente obbligato a lasciarlo partire, ma l’eventuale cessione sarà tutt’altro che semplice. L’idea del Barcellona sarebbe quella di mettere sul piatto non più di 10 milioni di euro, il Dortmund vorrebbe arrivare a 15 tra parte fissa e bonus. Ci sono margini per arrivare a un accordo, ma non c’è fretta: la società blaugrana lavora al laterale destro come l’ultima pedina della propria rosa, per questo si potrà andar avanti fino al 31 di agosto.

Foto: Sito Borussia Dortmund