Sport: Griezmann, il Barcellona è pronto a fare causa all’Atletico

Il Barcellona potrebbe intraprendere un’azione legale contro l’Atletico Madrid per la gestione da parte del club madrileno del prestito di Griezmann. L’attaccante francese è tornato all’Atletico l’estate scorsa, dopo la parentesi al Barcellona, che lo aveva acquistato nel mercato estivo del 2018 per più di 120 milioni. Il calciatore è, così, tornato alla corte di Simeone tramite un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, che diventerà obbligatorio se Griezmann giocherà in queste due stagioni il 50% delle partite in cui sarà disponibile. Per essere contabilizzata, la prestazione deve essere di almeno di 45 minuti.

Nella sua prima stagione, il francese ha giocato più di un tempo in 30 gare su 39 nelle quali era disponibile, ovvero il 76,9%, perdendo poi le altre 12 tra infortuni e squalifiche. Per il 2022/23, invece, Simeone lo sta utilizzando con il contagocce, facendolo subentrare sempre dalla panchina per non raggiungere il minutaggio che farebbe scattare l’obbligo.

La situazione preoccupa ovviamente il Barcellona, che ha messo già a bilancio per il 2022/23 i 40 milioni che sperava d’incassare dalla cessione di Griezmann. Secondo quanto riportato da Sport, il Barça sostiene che la condizione necessaria per il pagamento dei 40 milioni era già stata raggiunta avendo giocato più del 50% delle partite della stagione in cui era in prestito. Secondo il club blaugrana, il contratto specificava che il prestito era di un anno con eventuale proroga per il secondo. Questa condizione per il secondo anno sarebbe stata raggiunta se nel primo anno l’attaccante avesse giocato più del 50% dei minuti nelle partite in cui era disponibile. Il Barcellona ha comunicato che, avendo soddisfatto la condizione del primo anno, il giocatore era già un calciatore dell’Atletico a tutti gli effetti. I legali del club stanno preparando la corrispondente causa per far valere il pagamento di 40 milioni.

Foto: Twitter UCL