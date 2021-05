Sport: contatto Barcellona-Manchester City per Sergi Roberto

Secondo quanto riporta il giornale spagnolo Sport, il Barcellona potrebbe perdere uno dei pezzi pregiati. D’altronde la rivoluzione in casa blaugrana era stata annunciata in passato e per il momento il club catalano si sta muovendo soprattutto in entrata. Sergi Roberto è uno dei sacrificabili e il Manchester City si sarebbe fatto sotto avviando i contatti con il Barcellona. Guardiola apprezza il terzino destro, ma la priorità del giocatore resta quella di rimanere al Barcellona, ma un eventuale rinnovo col club spagnolo sarebbe al ribasso, cosa che non succederebbe con il Manchetser City.

Foto: Twitter Barcellona