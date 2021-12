Sport, Cavani ha trovato un principio di accordo con il Barcellona: ingaggio decurtato

L’attaccante del Manchester United Edinson Cavani sembra arrivato alle battute finali della sua carriera con la maglia dei red devils: l’avvento in panchina di Ralf Rangnick avrebbe messo la parola fine alla sua avventura in Premier League. A 34 anni El Matador non ha intenzione di smettere con il calcio, anzi è pronto per una nuovo trasferimento in un top club: il Barcellona, da tempo sulle sue tracce, avrebbe trovate un principio di accordo con l’uruguaiano che pur di trasferirsi in blaugrana è pronto a decurtarsi l’attuale ingaggio pur di permettere al Barcellona di rientrare nelle spese. Per il suo trasferimento in Catalogna, Cavani avrebbe declinato un’offerta dal Boca Juniors. FOTO: Twitter Manchester United