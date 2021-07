Sport: Barcellona, si attendono offerte per Dest, Lenglet e Umtiti

L’edizione odierna di Sport apre, in prima pagina, soffermandosi sul mercato del Barcellona. Questo il titolo scelto dal quotidiano spagnolo: “Mossa in difesa”, con le immagini di Dest, Lenglet e Umtiti che sono sul mercato ed interessano a diversi club europei. “Il Barça prevede la partenza di Lenglet, Dest e Umtiti quando arriveranno offerte economicamente soddisfacenti per i tre”. Il quotidiano aggiunge : “Lenglet punta l’Arsenal o il Tottenham. Su Dest c’è il Bayern Monaco e l’Inter mentre su Umtiti può andare al Lione”.

FOTO: Sito Barcellona