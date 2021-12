Spors: “Ho accettato un progetto ambizioso. Conosco e ammiro Rangnick”

Johannes Spors, nuovo direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky. Ecco le sue parole: “Sono il primo dirigente tedesco nel calcio italiano e sono convinto che il nostro calcio sarà europeo. Questa è un’avventura affascinante, è il motivo per cui sono qui. Ho accettato un progetto ambizioso e non vedo l’ora di iniziare. Rangnick lo conosco da tempo, lo ammiro e la sua dedizione al lavoro quotidiano è stata per me motivo di ispirazione. Ora dobbiamo allineare la nostra visione a quella della squadra, possiamo investire sul mercato ma non spenderemo tanto per farlo e agiremo solo quando saremo tutti convinti. Dobbiamo allineare la nostra visione di calcio alla rosa, parleremo con l’allenatore per essere sicuri di avere gli stessi bisogni e poi decideremo in che ruolo intervenire. Ora al Genoa non abbiamo tutto questo tempo per far crescere un giocatore, magari in futuro. Siamo all’inizio, vogliamo arrivare in alto e oggi è difficile dire dove arriveremo: l’importante è non restare fermi a dove siamo ora. Io sono qui per trasformare il Genoa in un club moderno, europeo e competitivo”. Foto: Twitter Genoa