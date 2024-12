Sponda di Thuram, gol di Gatti: Juventus avanti 1-0 sul Venezia all’intervallo. Traversa di Andersen

La Juventus conduce per 1-0 al termine della prima frazione di gioco. La gara si sblocca al 19′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Thiago Motta. Dalla bandierina Koopmeiners batte sul primo palo e trova la sponda di Thuram che prolunga per l’accorrente Gatti. Gioco facile per il difensore mettere alle spalle di Stankovic. Al 29′ arriva il brivido per la Juventus. Azione insistita del Venezia, con conclusione di Andersen al volo dal limite, ma il pallone che scheggia la traversa e finisce sul fondo. Due minuti più tardi è ancora pericoloso il Venezia, ma ci pensa un grande intervento di Thuram, che mura la conclusione dall’interno dell’area di Busio, sul cross da destra di Andersen.

Foto: Instagram Juventus