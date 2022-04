Spindel (dg Flamengo): “Acquisto di Vidal? Al momento non c’è nessuna trattativa”

Bruno Spindel, direttore generale del Flamengo, è stato intervistato da AS, dove ha anche risposto a una domanda su un eventuale acquisto di Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter che più volte ha dichiarato il suo sogno di finire la carriera al Flamengo.

Queste le sue parole: “Vidal al Flamengo? Al momento non c’è nessuna trattativa tra noi e Vidal. Lui ha detto di voler giocare nel Flamengo? Con Marcos Braz (ds del Flamengo.ndr) ho già parlato di questo argomento 15 giorni fa. Conosciamo i desideri di Arturo, che è un grande giocatore. Vediamo in futuro cosa succederà, ma finora non abbiamo parlato con lui ma al momento non c’è nessuna trattativa in piedi”.

Foto: Twitter Inter