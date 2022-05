Spinazzola: “Zalewski sta facendo bene e deve continuare così. Nazionale? Ho parlato con Mancini”

Leonardo Spinazzola difficilmente giocherà dal primo minuto contro il Feyenoord, ma è pronto ad aiutare la Roma. In occasione del Media Day a Trigoria, i terzino della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni : “Ci arriviamo bene, ci dobbiamo arrivare bene per chiudere in bellezza questo campionato, Torino è fondamentale. Poi avremo 5 giorni per preparare la finale. In questo periodo non pensavo sinceramente alla finale, pensavo solo a rientrare in gruppo. Pian piano che miglioravo il pensiero di Tirana mi è entrato in testa. Zalewski? Nico sta facendo bene e deve continuare, poi ci deve pensare il mister. Io sono felice, vediamo quanti minuti avrò in queste due partite. Nazionale? Vediamo adesso sto cercando di mettere più minuti possibili nelle gambe. Ho parlato con Mancini, mi ha detto che era contento fossi tornato”.

FOTO: Twitter Euro 2020