Spinazzola: “Voglio tornare a novembre e fare una grande stagione con la Roma”

Questa mattina Leonardo Spinazzola è stato premiato a Foligno, suo luogo di nascita, dopo il successo a Euro 2020. Al termine della cerimonia, alla presenza del sindaco e di tutto il Comune, l’esterno della Roma ha parlato così del suo infortunio: “L’obiettivo per me adesso è recuperare e fare una grande stagione con la Roma, ai Mondiali penseremo dopo. Tempi di recupero? Come ho già avuto modo di dire, punto a rientrare a novembre, ma questo è solo l’obiettivo che mi sono dato dentro di me, poi vedremo”, le sue parole riportate dall’edizione online del Corriere dello Sport.