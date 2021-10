Spinazzola: “Spero di tornare in campo a novembre. Ogni settimana miglioro”

Leonardo Spinazzola, ospite dell’evento Omaggio allo sport a Palazzo Madama, ha aggiornato sul suo infortunio: “Sono felice di come sto andando. Per il ritorno in campo avevo detto novembre, ce la potrei fare. Non smetterò mai di ringraziare il gruppo, la squadra, lo staff: tutti. Ho ricevuto gesti incredibili. Sarebbero stato meglio non riceverli ma nella sfortuna sono stato fortunato ad avere dei compagni così e una famiglia dietro”.

FOTO: Twitter Euro 2020