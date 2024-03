Spinazzola: “Rinnovo? Penso solo a questa sera. Finiamo al meglio, poi vedremo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il terzino della Roma, Leonardo Spinazzola, ha così parlato prima della sfida contro il Brighton, valida per gli ottavi di Europa League. “Come si batte il Brighton? Andando più forte di loro, giocando meglio, ecco come si arriva alla vittoria. Non sono partite più importanti, ogni gara lo è. Ci stiamo alternando bene io e Angelino, è una buona cosa, perché non scende mai la qualità”.

Infine, sulle possibilità di rinnovo: “Io penso solo a questa sera, alle gare con la Roma e a finire il meglio possibile, poi vedremo”.