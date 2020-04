Spinazzola: “Noi giocatori della Roma aiutiamo i dipendenti in cassa integrazione”

Leonardo Spinazzola, laterale della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport affrontando tanti temi. Queste le sue parole: “Non vediamo l’ora di tornare in campo. Adesso vediamo cosa decide il Governo, poi con la Roma che prenderà tutte le precauzioni e ci metterà in sicurezza tutta Trigoria, ne sono sicuro. Noi giocatori della Roma copriremo la parte mancante degli stipendi dei lavoratori del club in cassa integrazione? Ci sembrava giusto, loro ci sono sempre dietro e fanno tutto per noi. La Roma per me è allegria, mi è sempre piaciuta. Alla Juve giocavo con dei fenomeni, soprattutto mentalmente, ora sono qui e spero di tornare in Champions con la Roma. Anche se sarà dura è il nostro obiettivo vero e proprio”.

Foto: Twitter ufficiale Roma