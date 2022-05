Spinazzola: “Mi sento bene, mi manca il minutaggio. Sogno la coppa per Roma. Infortunio? Ero come un morto”

Domani c’è la gara dell’anno per la Roma, impegnata in finale di Conference con il Feyenoord. A la Gazzetta dello Sport le parole di Leonardo Spinazzola, che si è detto pronto per portare in Italia la coppa: “Mi sento bene. Dopo il Venezia mi sono sentito subito a mio agio. Ora mi manca di giocare il più possibile, da questo punto di vista peccato che la stagione sia finita. Mi manca il minutaggio, il prendere ancora più consapevolezza. Lavoravo, stavo a Trigoria dalle 9 alle 16, ma ero come un morto, non vedevo crescere il muscolo. È stata la sensazione peggiore, il momento più duro. Mi sentivo impotente, lì ho avuto paura di non farcela. Poi sono riuscito a ripartire. Roma è fantastica, c’è un popolo che ti spinge, caloroso e generoso come abbiamo visto anche con il Venezia, nonostante il pareggio. Ma questi tifosi quando vedono che giochi con la loro testa, la loro grinta e il loro carattere ti ripagano con grande affetto. Io sogno la coppa per me, per i miei compagni che hanno fatto un grande percorso, per la città e per i tifosi. Vogliamo chiudere in bellezza, con un trofeo. E per me l’importante è alzare la coppa. Poi posso giocare anche un solo minuto o restare in panchina, non è un problema”.

FOTO: Twitter Euro 2020