Operazione riuscita per Leonardo Spinazzola. Attraverso il suo profilo Instagram, il giocatore della Nazionale italiana e della Roma, ha scritto un messaggio per rassicurare tutti i suoi tifosi: “Intervento riuscito perfettamente..Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!”.

FOTO: Instagram Spinazzola