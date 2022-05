Spinazzola: “Godiamoci questa notte. L’Italia? Ci rialzeremo”

Spinazzola è tornato dopo l’infortunio e lo ha fatto in una notte magica. Queste le parole a Sky: “Roma è campione ed è questo l’importante. Ci godiamo questa bellissima e la grandissima gente che mi toglie il respiro. Ho avuto sempre affetto, fin dall’infortunio, da questi tifosi fantastici. Penso che per fare 5 metri ci metteremo 2 ore. Non vedo l’ora di riabbracciare il pubblico romano. L’Italia? Con l’Italia ci rialzeremo, abbiamo le basi per farlo”.

FOTO: Twitter Euro 2020