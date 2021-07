Spinazzola è rientrato in Italia dopo l’operazione. In caso di finale, domenica sarà a Wembley

Leonardo Spinazzola è rientrato in Italia dopo l’operazione al tendine d’Achille alla quale si è sottoposto ieri a Turku, in Finlandia.

Il romanista è atterrato all’aeroporto di Ciampino e da lì, accompagnato dalla moglie, ha proseguito verso casa.

Il giocatore guarderà questa sera in tranquillità la sfida tra Italia e Spagna, della semifinale di Euro 2020 ma ha già fatto sapere che vorrà esserci a Wembley domenica, in caso di finale degli Azzurri, come tutti noi ci auspichiamo.

Foto: Instagram personale