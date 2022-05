Ieri sera i tifosi della Juventus hanno salutato Chiellini, che ha giocato l’ultima partita in casa con la maglia bianconera. A congedare il difensore si unisce anche Spinazzola, compagno di nazionale ed ex giocatore della Juventus con un post su Instagram che recita: “Tu sai cosa sei stato per me. Ti voglio bene”

Foto: Twitter Roma