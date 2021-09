Spinazzola: “Ero certo che avrei alzato la coppa dell’Europeo con le stampelle. Gruppo fantastico”

Nel corso dell’intervista a Sportweek, Leonardo Spinazzola ha parlato anche della vittoria di Euro 2020 e del suo infortunio.

Queste le sue parole: “Per vincere non serve uno spogliatoio unito. Serve una squadra che in campo dia tutto, poi fuori puoi mandarti anche a ca**re. Certo, se invece vai anche a cena insieme, come noi, è ancora più bello. Nello spogliatoio dell’Italia eravamo scemi veri, perciò abbiamo trascinato gli italiani. Io un gruppo così scemo e ignorante non l’avevo mai visto: bellissimo”.

Sull’infortunio: “Mi sono detto, perché a me? Dopo la botta, ho capito subito che mi era saltato il tendine. È arrivato Bryan Cristante e gli ho detto che mi ero rotto tutto. Mi passavano davanti tanti pensieri, l’Europeo che se ne andava, il miglior momento della mia carriera e allora è cominciato un mare di lacrime. Il giorno dopo a Coverciano, però, già mi sono sentito meglio. I compagni mi hanno tranquillizzato. La notte ho faticato a prendere sono, ho fatto di nuovo mezz’ora di lacrime, poi mi sono bevuto due birre e ho detto: “Ok, ora basta. Mi dicevo, andiamo a Wembley e alzerò la Coppa con la stampelle. Non lo dicevo tanto per dire. Sicuramente pensavo che saremmo arrivati in finale”.

Foto: Twitter Euro 2020