Spinazzola: “Temevo di non ritornare a giocare come avrei voluto”

In un’intervista per uno sponsor, il terzino della Roma, Leonardo Spinazzola, ha parlato del suo percorso e dell’infortunio subito durante Euro 2020: “Ci sono stati parecchi mesi dove mi dicevo di non farcela nel senso che ritorno a giocare ma non come avrei voluto, quello è il non farcela, il non essere tornato me stesso. È il mio dono e il mio difetto che la pazienza è poca, io voglio risultati immediati e quindi è un dono e un difetto, sono duro. Io do molte testate. Dopo c’è un momento che cado e quello mi da la scintilla per rialzarti e superare”.

Sul passato e il cambio di ruolo: “Si però la mia testa diceva sempre di fare assist, sempre, però segnavo perché ero uno dei più forti e segnavo molto. Poi dopo mi hanno spostato più esterno e già li ho segnato meno gol, facevo molte più corse, assist. Più salivo di livello e più mi dicevano vai indietro che è meglio. Ho capito di poter avere una grane carriera da quando ho cambiato ruolo che prima facevo l’esterno alto, il quinto. Ai livelli alti quando ho giocato a quattro da terzino. Li ho detto posso arrivare in alto in questo ruolo”.

Foto: Instagram Spinazzola