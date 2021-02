Spinazzola: “All’andata contro la Juve avevamo i tre punti in mano. Grande rimpianto”

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato così della gara contro la Juventus del girone d’andata ai canali ufficiali del club giallorosso: “E’ la partita che abbiamo buttato di più in tutto il girone di andata. Avevamo i tre punti in mano. Avevamo il controllo della partita, ci siamo mangiati due o tre gol. Potevamo chiuderla e non l’abbiamo fatto. E’ stata una partita che mi ha lasciato tanti rimpianti”.