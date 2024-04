Spinazzola: “Abbiamo dato un segnale forte. Ora ci attendono 4 sfide durissime in 14 giorni”

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato a Sky dopo la vittoria nella gara recuperata a Udine.

Queste le sue parole: “È stato veramente molto, molto complicato. Già dal riscaldamento, che è stato bello lungo e in cui abbiamo fatto delle mini-partite per entrare subito nel vivo. Siamo stati veramente bravi, creando tre-quattro occasioni da gol. Contenti per questi tre punti davvero importanti”.

Eravate molto offensivi: “L’abbiamo preparata così, io e Angelino siamo due terzini e potevamo crossare molte volte cercando Azmoun e Abraham. È andata bene, siamo felicissimi”

Siete tornati in ottima posizione per la Champions League: “Abbiamo dato un grande segnale, ma ora dovremo pensare subito al Napoli e cercare di vincere con loro, con il Leverkusen, ma anche con la Juve. Tutte. In 14 giorni ci attendono 4 sfide durissime”.

Sensazioni verso il Leverkusen? “Bellissime, sfidiamo una squadra fortissima. Arrivare in semifinale è sempre bello, così come un ultimo mese di campionato in cui ti trovi a giocarti tutto”.

Foto: Instagram personale