SPIKIC, POTENZIALE FUTURO DELLA NAZIONALE CROATA

La Croazia si appresta ad aprire un nuovo ciclo che possa confermare l’ottimo momento in ambito Nazionale, reduce da due podi consecutivi ai Mondiali, con il secondo posto nel 2018 e il terzo in Qatar nel 2022. Il rinnovo del CT, Dalic, fino al Mondiale 2026 ne è la conferma. Dalic che ha convocato anche diversi volti nuovi, tra questi Dario Spikic, definito dallo stesso CT come potenziale futuro della Nazionale croata.

Ma conosciamo meglio questo ragazzo, classe 1999, che si accinge ad esordire con la Nazionale Maggiore alle prossime qualificazioni agli Europei. Si tratta di un’ala offensiva, attaccante.

Spikic è un prodotto del vivaio della Dinamo Zagabria, nasce appunto a Zagabria il 22 marzo 1999, compirà domani 24 anni.

Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, ha trascorso due stagioni con la squadra riserve in seconda divisione prima di essere ceduto all’Hajduk Spalato nel 2018, dove ha debuttato in 1.HNL, la massima serie croata, in occasione dell’incontro vinto 3-2 contro l’Inter Zaprešić. Conclude la sua esperienza con 31 presenze e 4 gol. Il 18 gennaio 2020 è stato ceduto al HNK Gorica, dove fa vedere ottime potenzialità e conclude la stagione con 33 presenze e 3 gol. Nel febbraio 2021 il suo cartellino è stato nuovamente acquistato dalla Dinamo Zagabria rimanendo però in prestito ai Goričani fino a fine stagione.

Dall’estate 2021 è però definitivamente aggregato nella rosa della Dinamo Zagabria, con cui debutta in prima squadra nella trasferta di campionato vinta 4-0 ai danni del Hrvatski Dragovoljac. Sempre contro i Crni il 3 ottobre seguente, nella gara interna di campionato vinta per 8-0, realizza la sua prima marcatura con la squadra zagabrese.

Settimana dopo settimana, viene preso sempre più in considerazione dal tecnico, diventando un elemento cardine della Dinamo Zagabria, in particolare nella stagione in corso. Sono 25 le sue presenzenze in campionato in corso, con 5 gol e 4 assist. Ha giocato anche 12 gare in Champions, 6 nella qualificazione, portando la Dinamo nella fase a gironi, con 1 gol e 1 assist e poi altre 6 nella fase a gironi, ricordiamo la Dinamo era nel gruppo con il Milan, il Chelsea e il Salisburgo.

Spikic ha giocato tutte e 6 le gare della fase a gironi da titolare, facendo una discreta figura, senza però trovare il primo gol in Champions. Dinamo che ha chiuso come ultima nel girone e che quindi non ha avuto accesso ad altre competizioni europee minori. Da contare anche le 3 presenze e 1 gol nella coppa della Croazia. Ha vinto nel 2022 il campionato croato e la Supercoppa e anche in quello in corso, la Dinamo va per il bis, con 59 punti in classifica, 9 sull’Hadjuk Spalato secondo.

Ha fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili. E’ considerato fin da piccolo un predestinato, avendo fatto parte dell’Under 14 della Croazia, poi Under 16, Under 19, Under 20 e poi Under 21, con cui vanta 15 presenze e 3 gol e ga indossato anche la fascia da capitano ma con la Croazia che non è riuscita a qualificarsi alla fase finale dell’Europeo di categoria, con Spikic che ha chiuso nel 2021 il suo rapporto con l’Under 21.

Un anno e mezzo dopo, è pronto a tornare nel giro della Nazionale, stavolta in quella maggiore, con il CT Dalic che punta anche su di lui per il nuovo corso della Nazionale a scacchi.

Come detto, Spikic è un esterno offensivo, molto rapido, utile in un 4-3-3, andando ad agire sia come esterno sinistro che come destro, a piede invertito. Può fare anche la punta, ma non ha nel DNA tanti gol.

Per Dalic, Spikic è un elemento importante sul quale ripartire dopo i Mondiali in Qatar, vedremo se Spikic riuscirà a mantenere le attese del suo commissario tecnico.

Foto: twitter Dinamo Zagabria