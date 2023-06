Spezia-Verona: Orsato dirige lo spareggio salvezza

E’ stato designato l’arbitro di Spezia-Hellas Verona, match valido per lo spareggio per la permanenza nel campionato di Serie A TIM 2023/24, in programma domenica 11 giugno alle ore 20.45, al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

Sarà Orsato di Schio a dirigere la gara.

Questa la designazione completa:

Arbitro: Daniele Orsato (Sez. AIA di Schio)

Assistenti: Filippo Meli (Sez. AIA di Parma), Valerio Colarossi (Sez. AIA Roma 2)

IV uomo: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)

VAR: Massimiliano Irrati (Sez. AIA di Pistoia)

AVAR: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)

Foto: sito AIA