Spezia, tifosi in rivolta contro il logo: ecco il motivo

I tifosi dello Spezia hanno scatenato una rivolta social contro il logo adottato dalla squadra ligure. Il motivo di quest’azione sta nel fatto che, secondo loro, il simbolo ricorda l’estrema destra e, soprattutto, i movimenti neonazisti. Tanti i commenti apparsi in poche ore sulla pagina ufficiale della squadra e sui social. Sulla piattaforma change.org è scattata una raccolta firme per chiedere alla società di cambiare simbolo. “Non si può calpestare in questo modo – si legge nella petizione – un simbolo ultra centenario che ha fatto la storia dello Spezia Calcio”.

Foto: sito uff Spezia Calcio