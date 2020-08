Spezia, sei nella storia! Liguri per la prima volta in Serie A

Una notte storica per lo Spezia: nonostante la sconfitta per 1-0 con il Frosinone i liguri, ai quali bastava non perdere con due gol di scarto grazie al miglior posizionamento in classifica, hanno ottenuto la prima promozione in Serie A della loro storia, lunga 114 anni. Non basta ai ciociari il gol di Rohden al 61′: l’1-0 di stasera è un’amara consolazione per la squadra di Nesta, battuta nella sfida di andata con lo stesso risultato. Ora una città intera festeggia l’impresa degli uomini guidati da Vincenzo Italiano.

Foto: Twitter Spezia