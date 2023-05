Spezia, seduta tattica nell’allenamento odierno. Il report

Lo Spezia torna in campo ad allenarsi in vista della decisiva ultima giornata di Serie A. Ecco il report odierno: “Sui terreni del Comunale di Follo le Aquile di mister Semplici continuano a lavorare in vista dell’ultima sfida di campionato, contro la Roma all’Olimpico. Seduta tecnico-tattica, durante la quale Gyasi e compagni hanno svolto un’attivazione tecnica, seguita da sviluppi offensivi e esercitazioni tattiche. Sul finire, partitelle a tema su campo ridotto. Operazione perfettamente riuscita per l’estremo difensore aquilotto Francesco Plaia, operato dal dottor Coari al menisco mediale del ginocchio destro a seguito dell’infortunio patito in Nazionale Under 17”.

Foto: sito ufficiale Spezia