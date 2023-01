Spezia-Roma, le formazioni ufficiali

Alle 18:00 scendono in campo Spezia e Roma al Picco. I giallorossi hanno come obiettivo quello di proseguire la corsa verso una posizione utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, il quarto posto è ampiamente alla portata degli uomini di Mourinho. I padroni di casa, invece, dovranno provare ad allontanare la zona calda della classifica. Le scelte dei due tecnici:

Spezia (3-5-2): Dragowski; Hristov, Caldara, Amian; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde. All: Gotti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; El Shaarawy, Dybala; Abraham. All: Mourinho.

Foto: Instagram ufficiale Mourinho