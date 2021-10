Spezia, ridotta a una giornata la squalifica di Simone Bastoni

E’ stata ridotta a una giornata la squalifica di Simone Bastoni, difensore dello Spezia, dopo il ricorso presentato dal club ligure. Ecco il comunicato: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, nell’udienza fissata il 18 ottobre 2021, a seguito del reclamo proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. in data 05.10.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di euro 5.000,00 inflitta al calciatore Simone Bastoni in relazione alla gara Hellas Verona-Spezia del 03.10.2021, dopo aver udito l’Avv. Maurizio Scaccabarozzi e lo stesso calciatore, ha accolto il reclamo, rideterminando la sanzione nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara con ammenda di euro 15.000,00”.