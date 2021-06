Spezia, rese note le date del ritiro pre-campionato

Inizia la seconda storica stagione in Serie A dello Spezia. La compagine ligure ha reso note le date del ritiro che inizierà da metà luglio. La compagine di Vincenzo Italiano sarà impegnata in Trentino Alto Adige, prima a Prato allo Stelvio, dal 12 al 25 luglio, poi in Alta Val di Non, a Ronzone in Trentino, dal 28 luglio al 7 agosto.

Il ritiro, poi, avrà conclusione a La Spezia, dove le aquile proseguiranno la preparazione in vista dell’inizio del campionato,