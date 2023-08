Spezia, prime dichiarazioni di Esposito e Lukas Mühl

Prime dichiarazioni ufficiali rilasciate dai neoacquisti dello Spezia.

Pio Esposito: “Lo Spezia mi cercava da tanto tempo ed appena si è concretizzata l’occasione ho deciso di accettare. Ho sentito fiducia da parte della società. Ho preso la maglia numero 9. Ci sono tantissime squadre forti, quindi ci sarà tanto da lavorare ma non dobbiamo nasconderci perché anche noi siamo una squadra forte”.

Lukas Mühl: “Per me è davvero un piacere essere qui. Sono stato accolto con affetto dai miei compagni, dal mister e da tutte le persone che lavorano all’interno della società. Ho esordito nella partita contro il Mallorca e ciò mi ha permesso di capire quali siano le idee del mister. Miglioro giorno dopo giorno. Ho sempre voluto giocare in Italia, è un grande step per la mia carriera. In Austria il calcio è meno evoluto sotto il profilo tattico, ci son calciatori tecnicamente forti, ma il calcio è fatto principalmente di lanci lunghi, in Italia c’è più organizzazione tattica. L’obiettivo è restare nella parte alta della classifica”.

Foto: sito Spezia