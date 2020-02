Spezia, numeri da record: quinta vittoria di fila e 12° risultato utile consecutivo

Lo Spezia dei record non si ferma più. Il club ligure ribalta nella ripresa l’Ascoli e consolida il secondo posto solitario in classifica: Mastinu, Gyasi e Nzola regalano altri tre punti alla squadra di Vincenzo Italiano, che mantiene la seconda posizione in classifica e si porta a più 3 su Frosinone (che giocherà domani) e Crotone, sconfitto oggi dalla Juve Stabia. Per lo Spezia si tratta della quinta vittoria di fila, mentre la striscia di risultati utili consecutivi sale a quota 12, traguardo mai raggiunto in Serie B dal club spezzino : superato il record di Mimmo Di Carlo (2016) e Guido Gianfardoni (stagione 1936/37). Otto vittorie e quattro pareggi, senza la rocambolesca sconfitta di Pisa con due gol nel finale, la striscia potrebbe arrivare addirittura a diciassette.