Spezia-Napoli, il Giudice sportivo: chiusi per un turno il settore “Piscina” e curva A

A margine della rissa avvenuta tra i tifosi di Spezia e Napoli durante la partita giocata domenica al Picco, il giudice sportivo ha emesso le sanzioni per entrambi i club. Il comunicato recita: “La Soc. Spezia con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Piscina” privo di spettatori unitamente all’ammenda di € 15.000,00, con diffida, e la Soc. Napoli con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio denominato Diego Armanda Maradona privo di spettatori (settore riconducibile al gruppo di tifoseria organizzata maggiormente rappresentato nell’ambito della tifoseria presente nel settore ospiti “Piscina”), unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida. Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi e porre fine agli scontri.”

Foto: Twitter Spezia