Spezia, Melissano apre all’ingaggio di un nuovo portiere dopo l’infortunio di Sarr: “Ipotesi da considerare”

Vittoria agrodolce quella di ieri dello Spezia col Cesena. Se da una parte i 3 punti conquistati portano la squadra in testa alla classifica di Serie B insieme a Pisa e Juve Stabia, dall’altra il grave infortunio del portiere Sarr lascia un retrogusto amaro al meritato 2 a 1. Il classe ’97 ha rimediato una frattura diafisaria dell’omero sinistro, che lo terrà lontano dai due pali per parecchio tempo. Nella conferenza stampa di oggi riportata da calciospezia.it, il ds Melissano ha aperto al possibile ritorno sul mercato per rimediare al grave infortunio dell’estremo difensore.

“Non ci voleva, siamo stati in ospedale stanotte con il giocatore e con il Professor Salini. Considerando le due soste per le nazionali, Mouhamadou perderà almeno otto partite. Tornare sul mercato? È una possibilità che stiamo prendendo in considerazione, ma abbiamo fiducia anche in Gori e Mascardi, e inoltre rientrerà anche Crespi”.

Foto: Instagram Spezia