Spezia, lesione al retto femorale per Bastoni. Il report

Oggi lo Spezia è tornato in campo in vista della sfida di sabato contro il Milan: “Seduta mattutina per le Aquile di mister Leonardo Semplici, che sui terreni del “Comunale” di Follo stanno continuando a preparare la sfida casalinga contro il Milan, prevista per sabato sera alle ore 18. Attivazione muscolare per Gyasi e compagni, seguita da esercitazioni tecniche, sviluppi offensivi e partitelle a ranghi contrapposti. Gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto Simone Bastoni nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. Personalizzato per Zurkowski. Per domani mattina è in programma una nuova seduta mattutina.

Foto: simone bastoni foto transfermarkt