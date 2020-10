Spezia-Juventus, i convocati di Pirlo: torna Cristiano Ronaldo, out Chiellini

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro lo Spezia, alle ore 15.00. Come annunciato da mister Pirlo in conferenza stampa, torna Cristiano Ronaldo, mentre sono out Chiellini, De Ligt e Alex Sandro.

Questa la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala.

