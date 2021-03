Spezia, Juan Ramos positivo al Covid-19- Il comunicato del club

Con una nota sul proprio sito ufficiale, lo Spezia ha comunicato un altro caso di positività al covid19 dopo l’ultimo giro di tamponi. Si tratta del difensore classe ’96 Juan Manuel Ramos. Questo il comunicato ufficiale: “Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Juan Manuel Ramos è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il difensore è già in isolamento come previsto dal protocollo. Sono invece risultati negativi i tamponi di controllo ai quali sono stati sottoposti tutti gli altri componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Nahuel Estevez, il quale è in attesa di completare il proprio periodo di quarantena, come sancito dal protocollo sanitario”.