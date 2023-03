Spezia-Inter, è 0-0 all’intervallo. Dragowski para un rigore a Lautaro. Traversa di Agudelo

E’ ancora 0-0 tra Spezia e Inter dopo i primi 45 minuti al Picco di La Spezia. Un primo tempo però molto intenso, non privo di emozioni, da una parte e dall’altra.

Dopo un inizio equilibrato, al primo strappo l’Inter ha una grossa chance per sbloccare la gara. Al 10′, Caldara colpisce in area Darmian sulla caviglia. Dopo la revisione al VAR, calcio di rigore. Dagli 11 metri, Lautaro si fa parare il rigore da Dragowski, strepitoso intervento per il polacco.

L’Inter ci prova con Lukaku e Barella, bravo ancora Dragowski. Lo Spezia al 33′ ha una grande chance, con Agudelo che si mette in proprio, arriva al tiro e colpisce la base alta della traversa.

L’Inter al 41′ ha una nuova grande chance per segnare. Contropiede di Lautaro, l’argentino si presenta davanti a Dragowski che ancora una volta gli nega il gol.

Foto: twitter Inter