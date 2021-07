Spezia, il presidente Platek accoglie Thiago Motta: “Colpiti dalla sua energia”

Lo Spezia ha deciso di puntare su Thiago Motta per la prossima stagione. L’ex centrocampista tornerà ad allenare in Serie A dopo la deludente esperienza avuta al Genoa nella stagione 2018/2019. Il presidente del club ligure, Philip Platek, nel presentare l’italo brasiliano, ha dichiarato: ““Siamo molto felici di accogliere Thiago Motta e di affidargli la guida della nostra prima squadra. Abbiamo valutato diversi candidati, ma siamo rimasti colpiti dall’energia, dalla dedizione e dalla serietà di Thiago Motta, che combina questi importanti valori che condividiamo con una filosofia calcistica di cui speriamo i nostri tifosi siano orgogliosi. Non vediamo l’ora di vedere all’opera il nuovo allenatore dello Spezia Calcio, convinti più che mai della validità della nostra scelta. Buon lavoro Thiago Motta!”.

FOTO: Twitter Spezia