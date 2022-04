Spezia, i convocati di Thiago Motta per l’Inter: Bourabia non ce la fa

Domani pomeriggio lo Spezia scenderà in campo al Picco per la partita contro l’Inter, in programma alle 19. Il tecnico degli aquilotti Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per l’incontro: assente per infortunio Mehdi Bourabia.

Di seguito l’elenco completo:

1.Zoet

7.Sala

8.Kovalenko

9.Manaj

10.Verde

11.Gyasi

13.Reca

14.Kiwior

15.Hristov

18.Nzola

19.Colley

20.Bastoni

21.Ferrer

22.Antiste

25.Maggiore

27.Amian

28.Erlic

33.Agudelo

39.Nguiamba

40.Zovko

43.Nikolaou

77.Bertola

94.Provedel

Foto: Twitter Spezia