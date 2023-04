Spezia, i convocati di Semplici per la Salernitana

Lo Spezia ha reso nota la lista dei convocati diramata da Leonardo Semplici per la sfida di domani contro la Salernitana. Out Reca, Moutinho oltre allo squalificato Nzola. Tornano fra i convocati Bastoni e Holm, così come Marchetti, turno di riposo per Zovko. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Zoet, Marchetti, Dragowski

DIFENSORI: Holm, Ampadu, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Sala, Ekdal, Beck, Bastoni, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski

ATTACCANTI: Verde, Gyasi, Shomurodov, Krollis, Maldini

Foto: sito ufficiale Spezia