Spezia, i convocati di Semplici per il Milan

L’allenatore dello Spezia, Leonardo Semplici, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida casalinga di domani contro il Milan, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Sono 21 i giocatori in lista: torna a disposizione Zurkowski, out Bastoni, deve scontare un turno di squalifica Agudelo. Ecco l’elenco completo.

Portieri – Zoet, Marchetti, Dragowski.

Difensori – Ampadu, Reca, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski.

Centrocampisti – Bourabia, Ekdal, Kovalenko, Esposito, Cipot, Zurkowski.

Attaccanti – Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis.

Foto: sito ufficiale Spezia