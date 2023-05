Spezia, i convocati di Semplici per l’Atalanta

Lo Spezia ha reso nota la lista dei convocati del tecnico Leonardo Semplici per la sfida di domani contro l’Atalanta, valida per il trentatreesimo turno di Serie A. Out fra gli altri anche Nzola, Holm e Zurkowski. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Zoet, Marchetti, Dragowski

Difensori: Ampadu, Reca, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Bastoni, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot

Attaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Krollis

Foto: sito ufficiale Spezia