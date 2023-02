Spezia, i convocati di Gotti per l’Empoli: Nzola non recupera

Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati del suo Spezia in vista della sfida in programma domani alle ore 15 sul campo dell’Empoli, valida per la 22esima giornata di Serie A. Spiccano le assenze di Nzola e Zurkowski, out anche gli squalificati Ampadu e Caldara. Ecco l’elenco:

Portieri: Marchetti, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Reca, Ferrer, Amian, Nikolaou, Wisniewski.

Centrocampisti: Beck, Bourabia, Esposito, Agudelo, Cipot, Ekdal.

Attaccanti: Gyasi, Verde, Shomurodov, Krollis, Maldini.

Foto: Spezia Instagram