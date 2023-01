Spezia, i convocati di Gotti per la sfida contro la Roma

Lo Spezia ha diramato la lista dei calciatori scelti dal tecnico Luca Gotti per affrontare la Roma al Picco. La sfida valida per la 19ᵃ giornata di Serie A è in programma domani alle 18:00. Di seguito i ventiquattro calciatori convocati dall’allenatore:

Portieri: Marchetti, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Beck, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Krollis, Maldini, Strelec.

Assenti gli infortunati Nzola ed Ekdal oltre allo squalificato Nikolaou.

