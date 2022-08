Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter, il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, ha fatto il punto della situazione degli infortunati in vista della sfida di domani di San Siro: “Verde non si è allenato tutta la settimana per un problema che lo ha limitato: salterà la gara con l’Inter. Kovalenko è tornato in gruppo. Dovrebbe esserci”.

Foto: Twitter Verde