Alle 18.30 in campo nel derby ligure al Picco, Spezia e Genoa. In palio punti pesanti per la zona salvezza.

Queste le formazioni ufficiali:

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Strelec, Salcedo Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta.

GENOA (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito; Rovella, Behrami, Badelj; Kallon, Destro, Ekuban. All.: Ballardini

